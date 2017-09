Veel bekeuringen na snelheidscontrole

Kudelstaart – Op zondag 24 september heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Hoofdweg. In totaal passeerden 540 voertuigen de controle, waarvan 111 bestuurders harder reden dan de toegestane vijftig kilometer per uur.

De controle is gehouden op verzoek van de wijkagent in Kudelstaart naar aanleiding van vele klachten van omwonenden. En niet voor niets, zo blijkt. Ruim 20 procent van de auto’s en vrachtwagens die vanuit de richting van Leimuiden kwamen, reden te hard. De hoogst gemeten snelheid was 83 kilometer per uur.

Gezien het grote aantal overtreders is de politie voornemens vaker snelheidscontroles te gaan houden op de Hoofdweg. De bestuurders die te hard reden, kunnen een proces-verbaal thuis verwachten.