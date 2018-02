Veel animo voor het midwinterfeest

Aalsmeer – De kinderboerderij bestaat 25 jaar en deze zondag 4 februari stond de eerste jubileumactiviteit op het programma. Boerenvreugd in de Hornmeer trakteerde op een midwinterfeest. Er kon aan diverse spelletjes deelgenomen worden, knutselen stond op het programma en in de educatieve hoek konden kinderen en hun (groot)ouders meer te weten komen over winterslaap en winterrust bij dieren.

Er was sneeuw-sjoelen, winter-ringgooien en bij het sneeuwpop bouwen was een leuke prijs te winnen voor de snelste bouwer. Bij het knutselen kon een sneeuwpop gemaakt worden en vetbolletjes voor de vogels.

Het was een prachtige, echt winterse dag. Koud, maar de zon liet zich zien. Het weer paste prima bij dit eerste evenement in het jubileumjaar. En dat vonden heel veel inwoners en bezoekers uit de regio ook. Het was druk op Boerenvreugd. Heel gezellig. De bezoekers en de vrijwilligers van de kinderboerderij kijken terug op een geslaagde middag.

Foto: www.kicksfotos.nl