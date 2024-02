UR&KV Michiel de Ruyter vaart de Head of the River￼

Regio – Roei en Kanovereniging Michiel de Ruyter zal 9 en 10 maart weer meedoen aan de jaarlijkse lange afstand wedstrijd op de Amstel. De 8 km baan ligt tussen Ouderkerk a/d Amstel en Roeivereniging De Hoop in Amsterdam. In Ouderkerk wordt gestart. Over de twee dagen en vier blokken doen er circa 600 ploegen uit binnen- en buitenland mee. Er wordt gevaren in vieren met stuurman of -vrouw en in achten. Er wordt in kiellinie gevaren met 15 seconden startverschil. De snelheid van 15 km/uur voor een acht van 18 meter vereist in combinatie met passerende ploegen en de bochtige Amstel nog heel wat stuurmanskunst. Met de aanmoedigende fietsers op de kant en de vele ploegen in bonte kleuren is dit altijd een geweldig spektakel. Michiel de Ruyter vaart met een Dames Veteraren acht, een Heren Veteranen acht op zondag en een Heren Veteranen dubbelvier op zaterdag. Het is sinds jaren dat er weer een dames acht mee zal varen. De vereniging hoopt dat afgezien van de sportieve prestatie, dit ook een inspirerend effect heeft op de lezers die vroeger ook geroeid hebben, de dreunende beat van de sportschool zat zijn en graag weer in een ploegje op het water zitten met hun kop in de wind. Het is een mooie duursport die meer techniek en concentratie vergt dan je zo van de kant ziet.

Foto: De UR&KV Michiel de Ruyter Dames Veteranen ploeg 2024.