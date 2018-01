Uitwisselingsnet energie in commissie

Aalsmeer – Op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Economie van dinsdag 16 januari staat één onderwerp ter bespreking. Aan de commissie is een voorstel aangeboden over aanpassing van Zwembad de Waterlelie om de aansluiting op het energie-uitwisselingsnet mogelijk te maken. Hiervoor dient de raad een krediet beschikbaar te stellen van maximaal 446.500,- euro.

Het college wil de samenwerking tussen JongLeren en Solidoe, NL/DC, Fertiplant en ESA B.V. faciliteren. Dit zodat een warmte-koude uitwisselingsnet kan worden aangelegd ter benutting van afvalwarmte en verminderen van gebruik van fossiele energie. Dit uitwisselingsnet kan onder voorwaarden na realisatie ook ingezet worden voor toekomstige woningbouw.

