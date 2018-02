Uittips: Exposities en livemuziek

Aalsmeer – Er is komend weekend weer van alles te doen en te zien. Zo trakteert KCA op een nieuwe expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Vorige week zaterdag is deze met muziek geopend en de belangstelling hiervoor was prima. De tien deelnemende kunstenaars hopen natuurlijk dat er bezoekers blijven komen. De tentoonstelling bestaat uit kleurige en gevarieerde aquarellen en glasobjecten. Een kijkje waard en dit kan tot 11 maart van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Vrijdag 2 februari wordt om 14.30 uur een bijzondere expositie geopend. De groep woensdagavond schilders van De Werkschuit geven een kijkje in hun kunnen. De schilderijen zijn te zien in wijkcentrum Voor Elkaer aan Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Een aanrader is ook de nieuwe tentoonstelling in galerie Sous Terre in de pompkelder tegenover de watertoren. Aanstaande zondag 4 februari wordt deze bloemrijke expositie geopend. Diverse kunstwerken geïnspireerd op bloemen. De tentoonstelling is een voorbode voor het Flower Art Museum dat medio dit jaar geopend wordt. Bezoekers zijn welkom tussen 13.00 en 17.00 uur.

Extra uittips: Vrijdag 2 februari vanaf 20.00 uur Bandbrouwerij in N201 aan de Zwarteweg voor en door muzikanten, zaterdag 3 februari gitarist Jesse van Ruller met band in Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.30 uur en band The Timers live in Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30 uur. Zondag 4 februari genieten van klassieke muziek met het Delta Piano Trio in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg vanaf 15.30 uur en van blues met de Dynamite Blues Band in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16.00 uur.

En kaartliefhebbers opgelet: Café Sportzicht in de Sportlaan organiseert zaterdag 3 februari een halve kraakmarathon voor koppels van 15.00 tot 21.00 uur. Deelname kost 10 euro en inschrijven kan aan de bar.

Foto: www.kicksfotos.nl. Opening nieuwe expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat met livemuziek.