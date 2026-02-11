Uithoornse Jade Linthorst naar eredivisieclub HERA United

Uithoorn – Vorige week dinsdag werd winterse transferperiode in het professionele voetbal gesloten. In het vrouwenvoetbal werd de allerlaatste transfer, binnen 24 uur voor de deadline, afgerond door Jade Linthorst uit Uithoorn. De aanvalster maakte de overstap van Sparta Rotterdam naar het ambitieuze HERA United uit Amsterdam, dat uitkomt in de Eredivisie Vrouwen.

Door Peter Pos.

Bij Legmeervogels begonnen

Tot 3 februari 23.59 uur hadden clubs in Nederland de mogelijkheid om hun teams te versterken met nieuwe namen. Bij de vrouwen waren zeventien transfers en daarbij was er een opvallende naam van een speler uit onze gemeente. Jade Linthorst die haar voetbalcarrière begon bij Legmeervogels in Uithoorn was meerdere seizoenen succesvol actief in het betaald voetbal bij Sparta Rotterdam. Nu volgt een nieuwe uitdaging: een contract bij HERA United tot het einde van het lopende seizoen. Een mooie stap voor de Uithoornse aanvalster. HERA United komt dit seizoen voor het eerst uit in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie en doet dat allerminst onverdienstelijk. De ploeg staat momenteel op de negende plaats en verloor slechts zes van de dertien wedstrijden; zondag 1 februari zorgde de Amsterdamse club nog voor een verrassing door koploper en stadsgenoot Ajax met 1-2 te verslaan op sportcomplex De Toekomst. HERA United speelt haar thuiswedstrijden op Sportpark Goed Genoeg, gelegen op de Zuidas. Daarnaast is er een samenwerking met het Olympisch Stadion, waar de club voornemens is enkele wedstrijden per seizoen te spelen.

United uniek in vrouwenvoetbal

HERA United is uniek in het vrouwenvoetbal in Nederland, omdat zij de allereerste Nederlandse profvoetbalclub is voor vrouwen, opgericht om de lat in het vrouwenvoetbal te verhogen. Jade: “HERA is meer dan alleen een voetbalclub. Het is een beweging, die zich inzet voor gelijke kansen. De vrouwenvoetbalclub is opgericht om het vrouwenvoetbal serieus te nemen en de investering en impuls te geven die het verdient. De naam staat dan ook symbool voor een ‘heldin’ en beschermster van vrouwen.” De naam weerspiegelt de ambitie om een kampioen te zijn voor vrouwenvoetbal. HERA is ook een knipoog naar het Engelse woord ‘Hero’ (held), wat verwijst naar de missie om vrouwelijke rolmodellen in de schijnwerpers te zetten. Mooi dat een inwoonster uit onze gemeente nu deel mag gaan uitmaken van deze uniek club in het vrouwenvoetbal en zich een HERA mag noemen.

Meerwaarde

“Ik heb er echt heel veel zin in. Ik was aan het begin van het seizoen gaan kijken bij de eerste wedstrijd van HERA United, omdat ik het zo’n mooi gegeven vind, een club alleen voor vrouwen”, zegt Linthorst. “Ik vind het super om bij HERA United te gaan voetballen. Ik ben een spits, maar ik kan op alle drie aanvallende posities uit de voeten. Ik hoop dat ik mijn positieve energie kan overbrengen en ik hoop op een regen aan doelpunten voor HERA United!” Ook de Amsterdamse clubleiding is enthousiast over de komst van Linthorst. Zij zien in haar een speelster die voor meer variatie en diepgang in de aanval kan zorgen en die zich verder kan ontwikkelen tot een vaste meerwaarde met groeipotentie binnen de selectie.

Snel debuut

De transfer werd dinsdag 3 februari officieel afgerond. Twee dagen later maakte Linthorst al haar debuut voor HERA United in een oefenwedstrijd tegen PSV in Eindhoven. De thuisploeg won met 3-0. Bij PSV scoorde onder anderen Europees kampioen Shanice van de Sanden, die deze winter werd overgenomen van het Mexicaanse Toluca om de Eindhovense aanval te versterken. Wij hopen dat Jade Linthorst HERA United aanvallend een extra impuls kan geven en zullen in Uithoorn de verrichtingen van onze inwoonster met belangstelling blijven volgen.

Op de foto: Jade op het veld van HERA United op de Zuidas in Amsterdam. Foto: HERA United.