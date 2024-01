Uithoorns Mooiste – de loop komt er aan￼

Uithoorn – Uithoorns Mooiste-de loop staat weer voor de deur. A.s. zondag 28 januari vindt dit grootste loopevenement in de regio weer plaats en dit jaar is voor de 40e keer. Dit jubileum wordt gevierd met 30 extra taarten voor de lopers, een midweek voor de winnaars op de 10 EM, een scholierenchallenge en een speciaal aandenken voor iedereen. Uithoorns Mooiste-de loop is de 4e loop van de wedstrijden van het Zorg en Zekerheidcircuit. De groep vrijwilligers van AKU en het Zorg en Zekerheidcircuit staan weer borg voor een goede organisatie.

I.v.m. de aanleg van de trambaan is het parcours op de lange afstanden enigszins gewijzigd. Door de medewerking van de busmaatschappij kunnen de lopers zonder problemen de busbaan oversteken en daarmee is het parcours voor lopers nog interessanter en veiliger geworden.

Grote groep voorinschrijvers

Meer dan 800 lopers hebben zich van te voren al ingeschreven voor Uithoorns Mooiste. Dat is inclusief de groep Specials, de deelnemers aan de Businessloop, scholieren van het voortgezet onderwijs en de grote groep die meedoen aan het Zorg en Zekerheidcircuit. Met de nainschrijvers en de deelnemers aan de GeZZinsloop verwacht de organisatie 1250 lopers aan de start

Programma

Westerbos & Mens G-run

Op 24 april wordt traditioneel gestart om 10.15u. met de G-run, een grote groep Specials die op de dinsdagavond bij AKU trainen, worden weggeschoten voor de 1 kilometer, een aantal met ondersteuning van een vrijwilliger en sommigen maken gebruik van de racerunner, een prachtig hulpmiddel. Een groot aantal Specials hebben een dergelijke conditie opgebouwd dat ze aan de 5 kilometer en zelfs 10 kilometer meedoen.

Kidsrun

Voor de jeugd t/m 11 jaar is er een AH Jos van den Berg kidsrun, ofwel de GeZZinsloop over 1 kilometer, de start daarvan is 10.30u. Het is een GeZZinsloop omdat ouders of opa of oma mee kunnen lopen met de jongste groep kinderen die mee willen doen. Voor alle kinderen ligt aan de finish een mooie medaille klaar, fruit, een krentenbol en een waardebon. Vanaf 9.00u. kun je inschrijven voor de GeZZinsloop.

Wedstrijdlopen

Om 11.00u. wordt gestart met de eerste lange afstand, de van Schie 5 kilometerloop. Snel daarna, om 11.05u. starten de twee langste afstanden tegelijk, de AA Sloop 10 kilometerloop en de Takii 10 Engelse Mijlen. Voor de winnaars bij de dames en de heren op de 10 Engelse Mijlen ligt een hele mooie extra prijs klaar: een tegoedbon van € 250,- voor een verblijf in een vakantiehuisje op een prachtig park op de Veluwe, de Ijsvogel.

Businessloop

De Businessloop is dit jaar weer terug in het programma. 12 team hebben zich daarvoor aangemeld. De teams verzamelen zich van te voren in het clubhuis van AKU. Daar staat de koffie klaar, wordt van de teams een foto op een speciale achtergrond gemaakt en verzorgt een trainer van AKU een warming-up. Na afloop ligt er een lunchpakket klaar.

Organisatie

De start/finish van alle afstanden vindt plaats op het grote plein op sportpark de Randhoorn voor het clubhuis van Legmeervogels. Onderweg zijn er voldoende drankposten en na afloop is er water, fruit en een mooie herinnering aan de loop. Er zijn voldoende kleedkamers met douchegelegenheid en tevens zijn er voldoende toiletfaciliteiten. Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven.

Parkeren en loopbrug

Op deze dag is er meer dan voldoende parkeergelegenheid voor alle atleten en bezoekers. Naast de grote parkeerplaatsen op sportpark de Randhoorn kan er geparkeerd worden langs de Noorddammerweg en bij een aantal bedrijven langs deze weg. Om te voorkomen dat atleten en toeschouwers een grote afstand moeten lopen naar de start/finish is er door de firma van Schie, specialist in grond- weg- en waterbouw, een loopbrug over de sloot gelegd.

Voor- en na-inschrijven

Van te voren inschrijven voor een van de langere afstanden heeft de voorkeur. Dat kan via www.inschrijven.nl. Je kunt op de dag van de loop je startnummer en chip direkt ophalen in de kantine van Legmeervogels op het sportpark. Je kunt je natuurlijk ook op de dag van de loop zelf inschrijven vanaf 9.00u.

Actuele informatie over de loop kunt u vinden op www.uithoornsmooiste.nl.