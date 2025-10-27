Uithoorn opnieuw volgehangen met vlaggen

Discussie verdeelt gemeenschap

Uithoorn – In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober is Uithoorn opnieuw het toneel geworden van een opvallende vlaggenactie. Op tientallen lantaarnpalen in het dorp wapperde de Nederlandse driekleur, een herhaling en uitbreiding van een eerdere actie eerder deze maand. Ook het gemeentehuis werd opnieuw beplakt met rood-wit-blauwe stickers, die zondagmiddag met spoed zijn verwijderd. De actie lijkt een reactie op de aangekondigde komst van twee asielzoekerscentra (AZC’s) in en rond de gemeente. Waar bij de eerste actie vooral het centrum van Uithoorn werd aangedaan, is het aantal vlaggen ditmaal fors toegenomen. Langs de Amsteldijk-Zuid, via de Molenvliet, Laan van Meerwijk en de Prinses Máximalaan wapperde aan vrijwel elke lantaarnpaal een vlag. Ook op de Noordammerweg, ter hoogte van de sporthal en langs de Vuurlijn tot in De Kwakel zijn vlaggen bevestigd.

De gemeente Uithoorn benadrukt dat het ophangen van vlaggen in de openbare ruimte niet is toegestaan. “Vlaggen op eigen terrein of aan balkons zijn prima, maar in de openbare ruimte geldt dat niet”, aldus een woordvoerder. Twee weken geleden verwijderde de gemeente al eerder geplaatste vlaggen, omdat deze volgens het gemeentebestuur door sommige inwoners als intimiderend werden ervaren. Die actie haalde destijds zelfs het landelijke nieuws, waaronder het NOS Journaal. Op sociale media krijgt de vlaggenactie veel bijval. Onder berichten van lokale omroep Rick FM reageren inwoners met begrip. “Ik denk dat dit het begin is. Uithoorn gaat zich verzetten”, schrijft een van hen. Anderen noemen het ‘Een vreedzaam signaal’ en ‘Een terechte uiting van zorgen’.

Wie er achter de actie zit, is vooralsnog onbekend. De gemeente onderzoekt of er sprake is van overtreding van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), maar benadrukt vooral de dialoog met inwoners te willen blijven voeren. De discussie over de komst van de AZC’s verdeelt de gemeenschap zichtbaar. Waar de een spreekt van solidariteit en opvangplicht, vreest de ander voor overlast en een veranderend dorpskarakter. De vlaggen zijn daarmee niet alleen een symbool van nationale trots, maar ook van een groeiend lokaal protest.



Vlaggen aan de lantaarnpalen in de prinses Maximalaan. Foto: Jan Uithol.