Uitbreiding natuurspeelplek Het Speelwoud

Wilnis – Begin april starten de werkzaamheden voor de uitbreiding van Het Speelwoud in Wilnis. De natuurspeelplek krijgt er verschillende speelelementen bij. Initiatiefnemers van Stichting Natuurspeelplekken hebben met donateurs gezorgd voor financiering. Kinderen van scholen in Wilnis hebben aangegeven wat ze het liefst toegevoegd zien. Na afronding van de werkzaamheden in juni zal de uitbreiding feestelijk gevierd worden.

De natuurspeelplek in het Speelwoud in Wilnis is voor veel kinderen en (groot)ouders een begrip. Spelen, klimmen en klauteren, in Het Speelwoud kan het allemaal. Vooral de takkenbosjes, boomstronken om op te klauteren en de waterpomp zijn erg populair.

Het succes van de natuurspeelplek heeft de initiatiefnemers er in 2022 toe aangezet een plan te maken de speelplek nog verder uit te breiden. Tijdens een ronde langs de scholen in Wilnis is de kinderen gevraagd wat zij nog graag aan de natuurlijke speelplek willen toevoegen. Een landschapsontwerper is met de antwoorden aan de gang gegaan en heeft een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding. Dat ontwerp is klaar en de uitbreiding bestaat daarmee uit de volgende elementen: een laag houten klim/klauter-balanceerparcours met struinpaden in en bij de bosjes tussen de waterpomp en het voetpad aan de oostzijde; een kleine, ondiepe waterpartij met avontuurlijke overgangen; een lage heuvel; een picknicktafel en een boombank; een tipi (Indiaanse tent) met plateau; een informatiepaneel.

Om de uitbreiding te kunnen financieren, hebben de initiatiefnemers Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen opgericht. Daarna zijn zij op zoek gegaan naar financiering om het plan te realiseren. Er zijn diverse fondsen en donateurs aangeschreven en sponsoracties opgezet, waardoor de uitvoering van het ontwerp kan worden gestart.

De opening van de natuurspeelplek in Het Speelwoud in 2022. Foto: aangeleverd.