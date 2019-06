Uit in Aalsmeer: Kunst, bloemen en muziek

Aalsmeer – Weer of geen weer, natuurlijk graag droog en zonnig, want Aalsmeer wacht weer een gezellig, gevarieerd en bruisend weekend. Een aanrader is de expositie Amazing Amateurs in de etalages van de winkels in het Centrum. Leuk om te zien hoeveel teken- en schildertalenten er in Aalsmeer wonen. Mocht er toch een regenbuitje komen dan kan natuurlijk geschuild worden in de winkels (de ondernemers heten u/jou hartelijk welkom), of ga binnen kunst kijken.

Exposities

Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat trakteert op de expositie ‘Japan’. Leuk om je even in het buitenland te wanen en dit kan dit weekend, vrijdag tot en me zondag, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrolijk worden van bloemen kan in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg, tegenover de watertoren. Prachtig om te zien hoe bloemen inspireren tot kunstzinnige creaties. Het Flower Art Museum is vrijdag open van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Open tuinen en Amb8route

Nog meer genieten van bloemen en groen kan tijdens het Open Tuinenweekend deze zaterdag 8 en zondag 9 juni. Liefst 18 privétuinen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Starten kan aan de Legmeerdijk 186, Schweitzerstraat 16 en Stommeerkade 63. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.groei.nl. Een ‘dikke’ tip voor tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, is de Amb8route in Kudelstaart. Een fietstocht langs de zeepjesmaker, de palingboer, de bollenman en ateliers van kunstenaar. Startpunten zijn café Op de Hoek en restaurant Oevers aan de Kudelstaartseweg. De deuren van de ambachtslieden staan open tussen 10.00 en 17.00 uur.

Bandjesavond en livemuziek

En dan is er natuurlijk nog livemuziek in Aalsmeer, zoals elk weekend. Speciaal is de Bandjesavond ‘oude stijl’ op zaterdag 8 juni. Op zeven locaties in de straten in het Centrum treden bands op. Geheid een gezellig (ontmoetings)feestje. Ga genieten van muziek, hapjes, drankjes en elkaar tussen 20.00 en 01.00 uur. Nog enkele muzikale tips: Vrijdag 7 juni optredens van Consumer Junk en Kid Harlequin in N201 aan de Zwarteweg vanaf 21.00 uur en Billy’s Wild Bounce in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.00 uur. En maandag 10 juni naar The Shack in Oude Meer: Vader Hans en zoon Remco Millenaar trakteren op een divers repertoire vanaf 16.00 uur. Fijn weekend!