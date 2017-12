Tweede kerstdag naar het Bos

Amstelland – Kom naar De Boswinkel op Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, en geniet van allerlei activiteiten, een hapje en een drankje. De Boswinkel is deze dag open van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Tentoonstelling: Binnen kan je de tentoonstelling MoMo de Mol bezoeken. Dit is een interactieve kleutertentoonstelling om te ontdekken wat er allemaal onder de grond gebeurt. De tentoonstelling is op de bovenverdieping van de Boswinkel en is gratis te bezoeken.

Uitbuikwandeling met de boswachter om 13.00 en 15.00 uur. Maak samen met de boswachter een frisse wandeling en wandel het eten van eerste kerstdag er al wat af. Tijdens de uitbuikwandeling vertelt de boswachter van alles over het winterse bos. Geschikt voor het hele gezin. Kosten: 5 euro per persoon. Start in de Boswinkel. Aanmelden: 020- 5456100.

Winterspeurtocht tussen 10.00 en 15.00 uur. Struin door het koude winterlandschap en zoek naar verschillende manieren van overwinteren in het Bos. Duur is ruim een uur. De kosten zijn 6 euro per rugzakje, geschikt voor 4/5 personen. De borg is 10 euro contant te voldoen. Rugzakje in de Boswinkel af te halen.

Boskabouterpad tussen 10.00 en 17.00 uur. Kabouter Puntmuts gaat op avontuur, ga je ook mee? Het Boskabouterpakket kost 7,50 euro en bestaat uit een rugzak met kaboutermuts, loeppotje, kleurplaat en boskabouteropdrachten (Nederlands- en Engelstalig). De boskabouteropdrachten kosten los 1,50 euro. Elk seizoen andere boskabouteropdrachten. Start in de Boswinkel, Bosbaanweg 5.  Meer informatie: www.amsterdamsebos.nl.