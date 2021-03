Twee kinderen zwaar gewond bij aanrijding Oosterlandweg-Tuinderslaantje

Mijdrecht – Zaterdagochtend vond er een ernstig ongeval plaats tussen twee fietsertjes en een auto op de kruising Oosterlandweg-Tuinderslaantje. De twee kinderen raakte hierbij zwaargewond en zijn met spoed overgebracht naar een zieken. Het ongeval gebeurde doordat – zoals het er nu naar uitziet – doordat de kinderen met hun fiets de kruising overstaken. Hierbij werden zij geschept door de automobilist. Een van de kinderen kwam via de vooruit van de auto midden op de weg terecht, het andere kind kwam in de berm terecht. De politie doet onderzoek en roept eventuele getuigen op zich te melden via: 0900-8844