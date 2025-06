Twee doden gevonden in te water geraakte auto in Vinkeveen

Vinkeveen – In Vinkeveen zijn donderdagochtend twee mensen overleden aangetroffen in een auto die in het water was beland. Het voertuig lag langs de Ter Aase Zuwe, een weg in het buitengebied van het dorp.

Rond 10.50 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten. Een voorbijganger had de auto in het water zien liggen en sloeg alarm. De brandweer was snel ter plaatse en trof twee overleden personen aan in het voertuig. Ze zaten allebei nog in de auto.

Hoe lang de auto al in het water lag, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het Opsporingsteam Verkeer (OTV) en de Forensische Opsporing (FO) zijn bezig met sporenonderzoek om de toedracht te achterhalen.

Heb je iets gezien, bijvoorbeeld dat de auto van de weg raakte? Of heb je andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Foto: Peter Hotnews.