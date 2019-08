Twee auto’s in één nacht gestolen

Kudelstaart – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 augustus zijn in Kudelstaart twee auto’s gestolen. Beide wagens zijn van het merk Toyota, type CHR.

Uit de Moslaan is een grijs exemplaar gestolen uit 2017 met kenteken NH-472-B en uit de Zijlijnstraat een witte Toyota, eveneens uit 2017, met kenteken PJ-779-R.

Er zijn mogelijk camerabeelden, de politie heeft de dubbele diefstal in onderzoek. De auto’s zijn gestolen tussen half tien ‘s avonds en half negen zondagochtend. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Yamaha motor weg

En even voor drie uur in de nacht van zaterdag 17 augustus is uit de Haydnstraat een motor gestolen. De Yamaha was door de eigenaar met een slot vastgezet aan een betonblok in de achtertuin. Een van de bewoners werd wakker van het geluid van een startende motor. Direct is gekeken of de motor nog in de tuin stond, maar deze was reeds verdwenen. Het slot is doorgeknipt door de dief en achter gelaten in de tuin. Na de melding is direct een zoektocht gestart in de omgeving, maar de motor is niet meer aangetroffen. De Yamaha is van het type YZFR1 en het kenteken is 95-MK-TN. Wie meer informatie heeft wordt eveneens verzocht contact op te nemen met de politie.