Tunnel enige tijd dicht door ongeluk

Aalsmeer – Door een ongeluk op donderdag 25 juli in de middag tussen een auto en vrachtwagen op de N201 bij Aalsmeer is de Waterwolftunnel in de richting van Schiphol enige tijd dicht geweest.

Om nog onbekende reden kwamen de auto en vrachtwagen vlak voor de tunnel met elkaar in aanrijding. Meerdere personen raakten gewond. Hoe het met ze gaat is nog niet duidelijk.

In de melding aan de brandweer werd aangegeven dat er sprake zou zijn van een lichte beknelling. Een traumahelikopter is in de buurt van de tunnel geland.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de aanrijding.

Foto: VTF – Laurens Niezen