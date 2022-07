Kudelstaart – Bij de drie huizenrijen aan de Bilderdammerweg die de sloopkogel wacht is ook deze week weer werk verzet. Alles dat in de voor- en achtertuinen stond is ontmanteld. Het is nu een grote grijze vlakte. Wel staat er nog een grote boom bij de middelste rij woningen. Alleen het allereerste huis, vanaf de Kudelstaartseweg gezien, is nog bewoond en de tuin intact gelaten. Wordt vervolgd.