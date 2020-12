Tuincentrum Wiegmans brengt uw vuurwerk bij u thuis

Mijdrecht – In verband met de aangescherpte corona maatregelen, heeft Tuincentrum Wiegmans in Mijdrecht de vuurwerk bezorgdienst ingesteld. Want al mag er dan heel veel vuurwerk niet verkocht of afgestoken worden, er blijft nog heel veel over wat wel mag. “Geen beter werk, dan vuurwerk’, dat is al jaren de spreuk van de meest ervaren en meest betrouwbare vuurwerkwinkel en eigenaar Nard Wiegmans uit Mijdrecht. Met zijn jarenlange expertise en vast vuurwerkteam kunt u zich geen beter en vriendelijker personeel wensen dan bij Nard Wiegmans. Voor meer info kunt u mailen naar : vuurwerk@tuincentrum-wiegmans.nl Of bellen naar Tom : 0611871375 . U bent uiteraard van harte welkom om kindervuurwerk te kopen via de webshop of via de winkel. De winkel is geopend tm 31 december van 9:00 t/m 18:00. alleen zondag’s gesloten. U vindt hen op Bozenhoven 105 in Mijdrecht. website: www.tuincentrum-wiegmans.nl

Let op alleen bestellen en buiten betalen of laten bezorgen via de nieuwe webshop

l