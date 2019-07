Tuinbouwbedrijf stoppen, verkopen of verplaatsen?

Aalsmeer – Wilt u uw glastuinbouwbedrijf uitbreiden, stoppen, verkopen, nieuw bouwen of verplaatsen? En heeft u geen idee waar u met uw vragen hierover terecht kunt? Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT geven duidelijkheid!

Zij introduceren een overzichtelijke folder waarmee ondernemers in de regio Aalsmeer in een oogopslag zien waar zij met hun vragen naartoe kunnen. Greenport Aalsmeer en HOT willen hiermee ondernemers ondersteunen die over de toekomst van hun bedrijf nadenken of al stappen willen zetten.

Yorick Rens is projectsecretaris Ruimte bij Greenport Aalsmeer. “Het is voor ondernemers soms knap lastig om erachter te komen bij welk loket ze aan moeten kloppen. Voor de ene vraag kun je uitstekend bij de greenport terecht, maar soms moet je naar het gemeentelijk loket of je eigen financiële adviseur. We hopen wat duidelijkheid te scheppen door in kaart te brengen waar je terecht kunt met welke vragen.” De folder is als download beschikbaar via www.greenportaalsmeer.nl.