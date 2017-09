‘Tuin als Lab’ in Historische Tuin

Aalsmeer – Tot en met 31 oktober presenteren de 25 botanische tuinen van Nederland, waaronder de Historische Tuin Aalsmeer, een nieuw do it yourself project: ‘Tuin als Lab’. Bezoekers kunnen zelf proefjes doen om te zien hoe planten communiceren, bewegen, reageren en überhaupt veel meer doen dan met onze zintuigen is waar te nemen. Tijdens het project openen laboratoria in de tuinen én reist er een pop-up-kas langs de tuinen. ‘Tuin als Lab’ wordt gecompleteerd door vijf jonge kunstenaars die in opdracht werken hebben gemaakt die de verwondering over plantencommunicatie verder zullen opwekken.

Do it Yourself

In samenwerking met Waag Society ontwikkelden de tuinen tien instructables. Hiermee kunnen bezoekers zelf bekijken hoe planten reageren op licht, hoe de samenstelling van de aarde hun groei beïnvloedt, of hoe de vorm van een zaadje iets vertelt over de manier waarop de plant zijn zaad verspreidt. Iedereen kan meedoen, en er is weinig tot niks voor nodig om de proefjes uit te voeren. De instructables zijn te krijgen in elke botanische tuin en zijn te downloaden op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab/

Labs in de tuinen en pop-up kas

Vanaf 14 september tot en met eind oktober zijn in de tuinen laboratoria ingericht waar bezoekers proefjes kunnen doen. Ook maakt een pop-up kas een tour langs de tuinen. Deze portable constructie is te zien in Leiden, Delft, Arnhem, Wageningen, Rotterdam en Alkmaar. In de kas kunnen bezoekers de Do-it-yourself-proefjes doen, en zijn er verschillende extra proeven die bezoekers kennis laten maken met de bijzondere wereld van planten. Kijk voor het reisschema op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab.

3D-insecten

Tijdens ‘Tuin als Lab’ exposeren vijf jonge kunstenaars van de Koninklijke academie voor beeldende kunsten in Den Haag (KabK). Zij hebben communicatie bij als uitgangpunt genomen om vijf werken te maken die de verbeelding zullen prikkelen. Tolstoj wordt voorgelezen aan verschillende soorten planten, er zijn micro robotinsecten, een zwaartekrachttuin en een uitkijktorenstoel en het is zelfs mogelijk om te zien hoe een plant zich voelt. In de Historische Tuin Aalsmeer toont kunstenares Veerle Pennock haar 3D-insecten in de kassen. Kom kijken en verwonderen van 3 tot en met 8 oktober.