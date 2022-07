Tropische dag: Druk in, langs en op de Westeinder

Aalsmeer – Waar kan je tijdens een tropische dag het beste zijn? Natuurlijk aan of op het water en dit kan in Aalsmeer met de Westeinderplassen, het surfeiland en het nieuw Waterfront prima. Massaal is verkoeling gezocht op het strand en langs de kanten van de Poel. Ook op de Westeinder zag het ‘zwart’ van de bootjes. Het was duidelijk, naast vakantievierders had menigeen zichzelf een vrije dag of middag gegeven afgelopen dinsdag 19 juli. En begrijpelijk, code rood (36 graden) vraagt om aanpassing van het (werk)tempo en vraagt om koelte.