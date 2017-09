Trommelen en zingen bij het Cultuurpunt

Aalsmeer – Woensdag 20 september hield het Cultuurpunt open huis in haar onderkomen op de bovenverdieping van de bibliotheek. Kinderen konden kennis maken met de diverse cursussen die de komende maanden op het programma staan. Er is getrommeld, gitaar gespeeld en achter de knoppen plaats genomen als een echte dj. Ook jongleren en zingen stonden op het programma. Over belangstelling hadden de medewerkers van het Cultuurpunt niet te klagen. Veel jongens en meiden kwamen met hun (groot)ouders een kijken nemen tijdens het open huis.

Nieuw cursusseizoen

Op maandag 9 oktober start het nieuwe cursusseizoen van Cultuurpunt Aalsmeer. In korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen kinderen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.

Foto: Cultuurpunt Aalsmeer