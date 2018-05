Tribute to Metallica in The Shack

Oude Meer – Op de woensdagavond voor Hemelvaartsdag en op zondagmiddag heeft The Shack wederom twee té gekke live-shows op het podium staan. Op woensdag 9 mei zijn The Metallicas op veler verzoek weer terug met hun mega vette tribute to Metallica. Metallica behoeft geen verdere introductie. De band speelt al decennialang stadion na stadion plat met de allerbeste metal van de planeet. The Metallicas brengen een tribute aan deze metalgoden. Ieder jaar kijken de vele fans weer reikhalzend uit naar deze geniale tribute in The Shack. De vijf topmuzikanten van The Metallicas maken een toertje door het repertoire van deze, nog altijd, enorm populaire band! Een eerbetoon aan The Black Album aangevuld met andere klassiekers. Dus voor de liefhebbers, en dat zijn er heel veel: gaat deze avond niet missen met David Aferiat op gitaar, Sandrijn Holleboom op drums, Guido Vrouwe op bas, Arjen Koekoek op zang en Tom Kenter op gitaar. The Metallicas brengen Metallica zoals het hoort: hard, intens, en met passie!

Zondag The Bluebettes

Een band die al heel lang op het ‘verlanglijstje’ van The Shack staat: The Bluebettes. Vijf talentvolle meiden, stuk voor stuk topmuzikanten, die met een flinke dosis energie en humor, op gitaar, piano, drums en bas een té gekke liveshow neerzetten! The Bluebettes spelen hoofdzakelijk in het theater en daarom zijn Rian en Berry van The Shack súpertrots dat deze meiden op zondag 13 mei op hun podium staan, want ze zijn zó ontzettend goed én leuk! Op Moederdag terug naar de jaren zestig met deze schitterende all-female band: The Bluebettes! Op heel eigen wijze brengen zij de hits van the Supremes, Aretha Franklin, the Ronettes en Nancy Sinatra en vele anderen tot leven.

The Shack is woensdag 9 mei open vanaf 20.00 uur. The Metallicas beginnen om 21.00 uur, entree 10 euro. Zondag 13 mei open vanaf 15.00 uur. The Bluebettes beginnen om 16.00 uur, entree 15 euro (inclusief een drankje). Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.