Tour de Kwakel: winnaars gehuldigd

De Kwakel – Afgelopen vrijdag was het tijd voor de feestavond van de Tour de Kwakel. In ’t Tourhome kwam om en nabij de helft van de deelnemers samen om de winnaars van de 68e Tour de Kwakel te huldigen. Dit onder het genot van een drankje en hapjes verzorgt door slagerij Eijk en Veld. De uitreiking van de prijzen vond plaats door een speciale gast.

Het was Mik Verhoef die het Tourspel zoals we dit vandaag de dag kennen naar De Kwakel haalde. Nu haalde de Tour de Kwakel de 93-jarige Mik weer naar De Kwakel. Voor elke winnaar had Mik een praatje klaar. Hij kende de familiestamboom van de meeste van hen beter dan zijzelf. Daarnaast gaf Mik aan nog jaarlijks thuis mee te spelen met het Tourspel en dat hij dan toch “meestal wel op z’n minst de top 20 haalt”. Dat mag hij volgend jaar gaan bewijzen als hij na jaren terugkeert als deelnemer in ’t Tourhome.

Onder toeziend oog en groot enthousiasme van zijn voltallige familie kreeg Jan van Schie zijn gele trui uitgereikt. Jeroen Könst had het na de prijsuitreiking warm, in zijn rode trui voor meeste extra punten en de ‘Co Vlasman’-trui voor beste oudere. Jan en Jeroen werden op het podium vergezeld door Timo Kas, die niet alleen voor het tweede jaar op rij derde werd, maar ook voor het derde jaar op rij!

Mike van Wees was de beste jongere deze Tour. Mike had wellicht nog kans gemaakt op meer als hij de laatste week net zo goed had ingevuld, als dat hij voor zijn moeder deed. Een oude Tour de Kwakel-wet zegt dat als je voor een ander invult, je voor die ander altijd meer punten scoort. Met name het aantal extra punten dat Mike voor moeder Arianne scoorde, was opmerkelijk. Hiermee werd zij tweede in zowel de strijd om de rode trui als de strijd om de titel beste vrouw.

Deze titel ging dit jaar naar oud-Tourwinaar Cynthia Peek met een zesde plaats in het algemeen klassement. In dat klassement vonden we Dennis Mohlen terug op een 50e plaats. Daarmee wint hij dit jaar de ‘Frank Vlasman’-prijs. Eén van de moeilijkste prijzen om te winnen in ’t Tourhome, maar deze accountant had zijn berekeningen op orde.

Een makkelijkere prijs om te winnen is de rode lantaarn, zeker als je de laatste etappe niet invult. Deze ‘eer’ om laatste te worden viel voor het tweede jaar op rij te beurt aan Frank Labee. Door zijn afwezigheid op de feestavond blijven niet alleen veel deelnemers in het duister tasten over zijn identiteit, maar tast hij zelf ook weer een jaar in het duister.

Het vijftal Ferry Harte, Paul den Haan, Peter Maijenburg, Patrick in ’t Veld en John van der Hulst kregen naast de petten ook allemaal een plantje mee naar huis. Alle winnaar ontvingen vanavond een plantje, mede mogelijk gemaakt door kwekerij De Noordpoel. Ook was er een plantje voor schrijvers Ria Verhoef en Adrie Voorn.

Speciale dank ging uit naar Gerlinde van Scheppingen, die tot grote vreugde van het bestuur aangaf ook volgend jaar weer de briefjes te willen nakijken. Zij ziet zelfs na vijf jaar nog verbeterpunten en zal volgend jaar de verdeling van het prijzengeld gaan vergemakkelijken. Het prijzengeld dat dit jaar opnieuw door een groot gedeelte van de deelnemers gedoneerd werd aan het goede doel, te weten Sport & Spel De Kwakel.

Het bestuur had zaterdag een makkie bij het opruimen van ’t Tourhome. Het scheelde veel werk dat de koelkast zo goed als leeg gedronken was. Dit ter illustratie van de fantastische vier weken die we met elkaar gehad hebben. ’t Tourhome is in jaren niet zo goed bezocht geweest.

Dit stemt de Tourdirectie dan ook zeer tevreden. Het dankt Dorphuis de Quakel voor het openstellen van haar deuren. We hebben dit jaar weer meer onze eigen draai aan de ruimte kunnen en mogen geven. Al bij al kan de Tour de Kwakel met vertrouwen naar de toekomst kijken.