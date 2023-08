Tour de Kwakel doneert aan Sport & Spel￼

De Kwakel – Afgelopen zondag mocht Marga Kouw in de uitzending van Rick FM een bedrag van 252,55 euro overhandigen aan Peter Maijenburg. Peter is niet alleen directeur van de Tour de Kwakel, maar zet zich ook al jarenlang in als kampleiding van Sport & Spel.

Het geldbedrag komt voort uit het prijzengeld van de Tour de Kwakel. Zo kunnen de deelnemers op de feestavond beslissen hun prijzengeld te doneren. Daarnaast komen de enveloppen die op de feestavond niet worden opgehaald ten goede aan het goede doel, dit jaar Sport & Spel De Kwakel.

Tour de Kwakel en Sport & Spel hebben met elkaar gemeen dat zij het sportieve met het aangename verenigen. Jaarlijks kijken de kinderen van groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool al maandenlang uit naar een weekend vol activiteiten, plezier en vertier. Sport & Spel zal het geld gebruiken om het weekend toegankelijk te houden voor alle kinderen.

De leeftijdsgrens voor deelname aan de Tour de Kwakel is 14 jaar. Ondanks dat de Tour de Kwakel dit jaar weer een mooi deelnemersveld op de been bracht, zou het wel wat versterking van onderaf kunnen gebruiken. Wellicht dat een Kwakelse traditie als Sport & Spel de jeugd na de brugklas ook inspireert mee te doen met een andere Kwakelse traditie.