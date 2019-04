Toren Urbanuskerk open op verjaardag van Amstelveen

Bovenkerk – Op de verjaardag van Amstelveen én de naamdag van de patroon Heilige St. Urbanus is het groot feest in Bovenkerk. Op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur wordt de toren van de St. Urbanuskerk voor het eerst toegankelijk gesteld voor het publiek.

Belangstellenden kunnen met een gids van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus de toren in tot aan het uitkijkpunt op circa 27 meter hoogte. Er wordt uitleg gegeven over de bijzonderheden van de kerktoren en het museum wordt bezocht. Tevens is bij een uitkijkpunt de zwaar beschadigde kerk te zien. Aan de voet van de toren zijn er allerlei kraampjes en andere activiteiten.

Om 10.00 uur start een feestelijke actie. De fontein met St. Urbanus chocolade gaat aan. Doe mee en kom aardbeien halen die gedoopt mogen worden in de fontein met St. Urbanus Chocolade. Een hemelse traktatie! Voor de kinderen is er ook een heerlijke St. Urbanus Chocolade traktatie.

Op deze feestdag wordt gestart met de verkoop van de eerste St. Urbanus Chocoladereep. De reep is verkrijgbaar in drie smaken: melk, puur en wit. De reep kost 5 euro en van elke verkochte reep gaat meer dan 3 euro naar de kerk. Kijk voor meer informatie en verkooppunten op: www.helponsuitdebrand.com. De meeste activiteiten zijn gratis, maar een bijdrage voor het herstel van de kerk wordt op prijs gesteld.