Topavond in feesttent: Rem Band en Di-Rect!

Aalsmeer – Woensdag 11 september was de eerste Feestweek-avond met livemuziek en wat voor één, het was ge-wel-dig! De hoofdact was de bekende band Di-Rect, timmert al zo’n twintig jaar aan weg in popland en wist een swingend optreden neer te zetten.

Weliswaar alleen voor degenen voor het podium en de rijen erna, want reeds halverwege de tent werd het lastig om de band goed te horen en nog verder weg waren het alleen klanken die de oren bereikten, maar gelukkig was er wel een prachtige lichtshow.

Geluid

Het geluid in de tent verdient echt wel verbetering. Alleen naast het podium boxen is niet meer van deze tijd. Er zijn prachtige systemen om het geluid goed te verdelen in een tent of zaal, waardoor op allerlei plekken genoten kan worden van (live)-muziek. Nu is het voor de voorste rijen verplicht oordopjes dragen (niemand wil tot slot een gehoorbeschadiging), maar ondanks dat het geluid behoorlijk hard staat, is het bereik te klein voor de hele tent.

Beeld

En als er dan qua geluid gemoderniseerd gaat worden, wellicht ook het beeld aanpakken. Toch best leuk om de led-schermen naast het podium te verplaatsen naar de zijkanten. Camera op het podium en ook halverwege en achterin zijn de artiesten te zien. Het komt de beleving zeker ten goede, maar dit terzijde.

De Rem Band met zangeres Dorine Pronk.

Rem Band en friends

De aanwezigen hebben genoten en zeker ook van het voorprogramma. De Rem Band met Hans Millenaar (zang en gitaar), Ron Schalkwijk (drums), Ab Hansen (bas), Remco de Hundt (toetsen) en Remco Millenaar (gitaar en zang) trakteerde op een scala aan hits, van mooie ballads tot swingende hits en alle nummers werden vol overgave ten gehore gebracht.

Zanger Hans Millenaar van de Rem Band.

Vooral leuk was dat de Rem Band allerlei muzikanten, de meesten net als deze vijf afkomstig uit Aalsmeer, Rijsenhout en directe omgeving, had uitgenodigd om mee te zingen. Bas Bouwense, Dorine Pronk, Jacko Hansen, Bas Millenaar, Sandra Zonneveld en de ‘meiden’ van tevens het achtergrondkoor Mieke van Trigt, Lenie Zuijderhoudt en Ingrid Zonneveld verdienen allen een bijzonder groot compliment. Wat was het geweldig leuk om zoveel Aalsmeers talent te zien schitteren!

De Rem Band met zanger Jacko Hansen.

Het publiek kon jullie allen zeker waarderen. Genieten jullie nog even na van het applaus, genieten de aanwezigen nog even na van deze energieke presentatie. Het was top! De Feestweek is ‘doorgezaagd’ en hoe!

Vol in de tent woensdagavond.

Door Jacqueline Kristelijn.

Foto’s: www.kicksfotos.nl