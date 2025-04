Toneelvereniging De Opregte Amateur: ‘Alle ogen gericht op…’

De Hoef – De plaats van handeling van de komende voorstelling van de Hoefse toneelclub De Opregte Amateur is in de Hoef. Op 11 en 12 april zal naar verwachting de zaal weer volstromen met toeschouwers, die zullen worden getrakteerd op de voorstelling ‘Alle ogen gericht op Weidezicht’, geschreven door W. A. de Groot. Het is een blijspel, waarin spanning en humor elkaar in een hoog tempo afwisselen.

Na het grootse 50-jarig jubileum van ‘De Opregte Amateur’ gaat de club in dit 51e jaar weer op de oude voet verder. Het feit, dat het spel zich dit voorjaar gaat afspelen in De Hoef, maakt het voor de bezoekers natuurlijk herkenbaar, alhoewel, zouden zulke zaken zich echt in het dorp aan de Kromme Mijdrecht kunnen voordoen? Niet voor niets wordt vooraf een waarschuwing door de toneelvereniging gegeven: “Wij willen benadrukken, dat alle mogelijke overeenkomsten met bestaande personen, bedrijven en gebeurtenissen berusten op louter toeval en slechts zijn ontsproten aan de fantasie van de schrijver en de uitvoerende acteurs.”

Het verhaal gaat over de boerderij van Bart en Ellie, waar de opbrengsten teruglopen en daarom willen ze een mini-camping gaan opzetten. Dat gaat niet helemaal soepel. De dochters werken wel mee, maar vader Goof gooit de kont tegen de krib. En nog voordat de voorbereidingen klaar zijn, staan de eerste gasten al voor de deur…

In de elf man sterke cast zien we drie nieuwe gezichten: Demi van Bemmelen en Gineke van Diemen hebben voor het eerst een rol, terwijl Peter Hoogervorst na een aantal jaren weer terug is op het oude nest. Alle drie waren overigens al van de partij in de jubileummusical van vorig jaar, toen nog als figurant. De regie is in handen van Ida Sietsma.

Reserveren

Wilt u deze voorstelling bezoeken, reserveer dan. Dat kan via www.opregteamateur.nl (tabblad: ‘reserveren’) of anders via Ronald Wieman, telefoon 0297 – 593 291.

De voorstellingen zijn op vrijdag 11 en zaterdag 12 april om 20.00 uur in de ‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is open van 19.00 tot 02.00 uur.

Op de foto: Bezig met de opbouw van het decor. Foto: aangeleverd.