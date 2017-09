Ton Vianen ruim 25 jaar consul bij CSW

Wilnis – Afgelopen week werd Ton Vianen in zonnetje gezet voor zijn verrichte diensten voor de KNVB en CSW over de afgelopen 25 jaren. In de kantine van CSW hadden de direct betrokkenen van CSW, Bestuur en de familie van Ton zich verzameld. Ton was naar de kantine gekomen voor een bespreking met het 2e team, waarin hij als assistent scheidsrechter fungeert. Echter eenmaal binnen kwam er voor Ton een vreemde wending. De voltallige selectie en de technische staf was aanwezig maar in plaats van een bespreking over het team, verplaatste het gesprek zich naar de jubilaris.

De KNVB had Floor Baas, oud scheidsrechter en thans KNVB functionaris afgezonden om Ton te eren met de Gouden Speld van verdienste van de KNVB en de bijbehorende Oorkonde. Dit allemaal na een hele mooie/aangrijpende speech over gezamenlijke herinneringen als voetballer, leider, scheidsrechter, team manager, verder haalde Floor nog een stukje geschiedenis aan van CSW. Floor ging op zijn gebruikelijke manier in over de staat van dienst van Ton.

Activiteiten

Een greep uit de taken welke Ton heeft uitgeoefend of nog steeds uitoefent.

– Consul CSW 1991 – heden

– Verenigingsscheidsrechter vanaf 1994 tot heden

– Elftal leider CSW 1 1996 – 2000

– Wedstrijdsecretaris senioren 2004 –2007

– KNVB Scheidsrechter 2006 – 2015

– Assistent Scheidsrechter CSW Hr2 van 2016 – heden

Als Consul staat Ton in weer in wind de velden te keuren in het donker rond half acht in de ochtend, is assistent scheidsrechter bij Heren 2 en fluit als het even kan ook nog wekelijks een wedstrijd voor de club, kortom een echte CSW-er.