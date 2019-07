Toezichthouders op het Surfeiland

Aalsmeer – Het Surfeiland is deze zomermaanden weer een druk bezochte plek. De gemeente heeft na een aantal incidenten ervoor gekozen om toezichthouders in te zetten om voor iedereen een aangenaam verblijf te kunnen verzorgen. Ook vindt de gemeente het belangrijk om de huisregels nog eens in herinnering te brengen. Als zowel gezinnen met jonge kinderen als de oudere jeugd willen genieten van het strand en de andere voorzieningen is het van belang deze regels te kennen en na te leven.

In de weken voor de zomervakantie is sprake geweest van overlast in de weekenden. Ook hebben er twee vechtpartijtjes plaatsgevonden. “Het gaat om incidenten die niet thuishoren op ons mooie Surfeiland”, zegt burgemeester Oude Kotte. “Iedereen moet daar op een goede en leuke manier kunnen recreëren.”

Huisregels

De huisregels zijn binnenkort duidelijk te lezen op het bij de ingang geplaatste bord. De politie heeft van de burgemeester de opdracht gekregen om de regels actief te handhaven volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening. Het gaat dan vooral om het voorkomen van overlast door alcohol en drugs, vervuiling, geluidsoverlast, vernielingen, agressief gedrag en verkeer. Bij overtredingen worden in het geval van minderjarigen direct de ouders geïnformeerd. Ook als dat om 3.00 uur ’s nachts is.

Banken en struiken

Naast het verscherpen van het toezicht en de handhaving worden banken verplaatst en struiken gesnoeid om te zorgen dat alle bezoekers zich op zo’n manier gedragen dat iedereen zich op het Surfeiland thuis blijft voelen. En het jongerenwerk gaat recreatieve activiteiten aanbieden tijdens de zomervakantie.

Prettig en veilig

De burgemeester gaat er vooralsnog van uit dat deze maatregelen voldoende zullen zijn. “Op naar een prettig, gezellig en veilig zomerseizoen”, zegt Oude Kotte. “Zonder overlast voor alle bezoekers.”

Mochten de maatregelen onvoldoende blijken, is cameratoezicht een eventuele volgende stap.