Toch aanhouding na wegrijden van ongeval

Aalsmeer – Op vrijdag 13 december rond half zeven in de avond is een fietser aangereden op de Grootgarenbaan (bij de Lijnbaan) door een auto. De fietser, een 25-jarige man uit Aalsmeerderbrug, kwam ten val en raakte gewond aan zijn schouder.

De automobilist was na het ongeval doorgereden, maar kon vrij eenvoudig opgespoord worden. Door de klap had de kentekenplaat los gelaten en lag in de nabijheid van de gewonde fietser. Agenten zijn direct een zoekactie gestart en wisten de betreffende bestuurder in Hoofddorp staande te houden.

De 62-jarige man uit Haarlem is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en om te testen op alcoholgebruik. Het ademanalyse-apparaat wees uit dat de man liefst 645 Ugl. alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd.

Er is proces-verbaal opgemaakt en de Haarlemmer zal zich moeten verantwoorden bij justitie. De gewonde fietser is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling van het opgelopen schouderletsel.

Foto: VTF / Laurens Niezen