Titel Cultuurschool voor Jozefschool

Aalsmeer – Wat was het spannend! Nadat de nominatie bekend was geworden én de opnames voor het filmpje waren gemaakt kwam het wel heel dichtbij. Woensdagmiddag 30 mei kwam het verlossende woord. De vakjury heeft de Jozefschool Aalsmeer de titel Cultuurschool van Noord Holland 2018 toegekend!

Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft de prijs uitgereikt aan de cultuurbegeleiders Claudia van der Kroon en Debby de Waal, die, uit naam van het hele Jozefteam en de vakdocenten bevo en muziek, de beker en de geldprijs van 500 euro in ontvangst mochten nemen.

Een citaat uit het juryrapport: ‘De jury prijst de school om het gedegen cultuurbeleid, waarin de structurele lessen en projecten in goed evenwicht zijn en rijk cultuuronderwijs bieden’. Het volledige rapport is te vinden op de website bij ‘cultuureducatie’ en het nominatie-filmpje is daar ook te vinden.