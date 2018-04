Tinka en Eduardo in Aalsmeer

Aalsmeer – Tinka Langeveld Dos Santos zal de komende weken in Aalsmeer zijn met haar man en twee dochters. Inmiddels is het al ruim vier jaar geleden dat de succesvolle ‘ren voor hun leven’ sponsorloop werd gehouden op de atletiekbaan van Aalsmeer.

Dat was de laatste keer dat Tinka in Nederland was. Sindsdien is er veel gebeurt met het gezin. Vier jaar geleden vertrokken ze naar Thailand om zich in te gaan zetten tegen de mensenhandel. Een zware tijd die veel van Tinka en Eduardo heeft gevraagd. De afgelopen maanden hebben Tinka en Eduardo een opleiding gevolgd in Zuid-Afrika.

Informatieavond

En nu komen ze voor een paar weken met verlof naar Nederland waar ze graag hun verhaal willen delen. Het thuisfront organiseert een informatieavond op donderdag 3 mei in de ‘grote zaal’ van de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan 5. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en vanaf 20.00 uur zullen Eduardo en Tinka vertellen over de opleiding en het werk waar zij mee bezig waren en zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom!