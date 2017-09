Tiflo knikkers raden: Winnaar bekend!

Aalsmeer – Tijdens de gezellige braderie op 2 september konden bezoekers van de kraam van de Scouting Tiflo Aalsmeer raden hoeveel knikkers er in een bak zaten. Het waren er 444! De winnaar had na een serieuze som met tafels en optellen berekend dat het er 445 moesten zijn! Deze super goede winnende berekening is gemaakt door Lucas Rowoud uit Aalsmeer!

Afgelopen zaterdag kreeg Lucas zijn prijs, een Wubble Bubble bal, uitgereikt door drie Welpen van de Tiflo.

Op 16 september was ook weer de eerste opkomst van alle speltakken.Vol met frisse moed en bomvol energie zijn de leiding en de kinderen weer klaar voor en nieuw scoutingjaar. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.tiflo.nl en/of op de facebooksite van de scouting. Nieuwe scouts zijn welkom.