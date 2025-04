Mijdrecht – Het was verleden week zaterdag een fantastische middag voor de bewoners van zorginstelling Majella aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. Frans Seij en Erica van Senten-Zwebe, tienvoudig kampioen van Nederland in ballroom dansen, kwamen speciaal voor de bewoners een korte show geven.

Het paar danst al achttien jaar samen, zowel in Nederland als in het buitenland. Vaak zijn zij in België te vinden, soms Frankrijk en het allerliefst zijn zij te vinden in hun favoriete dansland Engeland. Maar recentelijk waren zij op uitnodiging in Majella. Het was een feest voor de bewoners. Veel herkenning van vroeger, even terug in de tijd, wat een lach en een traan teweegbracht. Ook ging er na de show nog een aantal bewoners de dansvloer op en werd de polonaise gelopen. Sommigen waagden zelfs een dansje met het kampioenenpaar zelf.

Op de foto: Tienvoudig kampioen ballroom danspaar in Majella. Foto: aangeleverd.