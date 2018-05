Alkwin college Uithoorn debateerde met Rotary

Uithoorn – De debatclub van het Alkwin Kollege heeft afgelopen donderdag gedebatteerd tegen de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn in de verniewde raadszaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. De leerlingen en de “rotarians” hebben tijdens het debat drie stellingen behandeld met verschillende controversiële onderwerpen. De debaters hebben hun mening gegeven over de politiek, de generatiekloof en de sleepwet. Hoewel de Alkwin leerlingen het debat met 2-1 hebben verloren, zijn ze wél een ervaring rijker. Plus het feit dat twee debatters van het Alkwin als ‘beste debatter’ werden verkozen door de jury en daarmee de stand op 2-2 brachten. De rotarians en de alkwinezen hebben veel van elkaar geleerd en sloten de leerzame middag samen af met iets te eten en te drinken. Op naar een revanche in 2019! (foto Jip van der Valk)