Theo de Kruijf op pad met rookmelders

Aalsmeer – Per 1 juli wordt het verplicht om op elke verdieping in huizen werkende rookmelders te hebben en brandweerman Theo de Kruijf helpt inwoners daar graag bij. “Een rookmelder kan heel veel schade voorkomen en levens redden”, zegt hij. Theo komt na een belletje aan huis met een tas vol brandveilige tips en adviezen en natuurlijk het apparaat waar het allemaal om draait: De rookmelder. De benodigde materialen om de rookmelder te bevestigen maken ook onderdeel uit van de inhoud van zijn tas. Geen schroeven, maar lijm is het ‘geheim’ van Theo bij de installatie.

Gratis

De rookmelder wordt gratis geplaatst en op de juiste plek gehangen. “Bij een bezoek in de woning bekijk ik samen met de bewoners wat de beste plek is, zowel beneden als boven en op de zolder”, vervolgt Theo. Een tip van de brandweerman aan inwoners die al een rookmelder hebben gekocht, maar nog geen stappen hebben ondernomen om deze op te hangen: “Je moet ‘m niet in de keuken hangen, want dan blijft die meldingen geven. En we raden aan om de rookmelder maandelijks te testen.”

Theo de Kruijf komt op bezoek nadat een afspraak is gemaakt via de brandweerkazerne. Het telefoonnummer is 020-5556000. Geef naam en telefoonnummer door en Theo belt terug om een bezoek in te plannen. Hij verschijnt aan de deur in kleding van de brandweer en kan zich legitimeren. Hij is overigens de enige in Aalsmeer die op pad gaat om rookmelders op te hangen, dit om misbruik van dit initiatief te voorkomen.