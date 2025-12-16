Theateravond Geen Vaarwel sluit Orange the World af

Mijdrecht/Uithoorn – Met bijna 100 bezoekers was de recentelijk gehouden theatervoorstelling Geen Vaarwel drukbezocht in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht. Het karakteristieke gebouw stond in een oranje licht, net als het gemeentehuis en de oranje vlaggen bij sportverenigingen zoals SV Argon. Dit is allemaal als signaal om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Dit jaar sloegen de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn de handen ineen met de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen, onderdeel van een internationaal vrouwennetwerk dat zich inzet voor een betere positie van meisjes en vrouwen.

Sisterhood samen met mannen

De theatervoorstelling Geen Vaarwel bracht het verhaal van een dochter van wie de moeder omkwam door geweld. Wethouder Anja Vijselaar opende de avond in ’t Oude Parochiehuis namens gemeente De Ronde Venen én als soroptimist. “We willen het gesprek op gang brengen en het zwijgen doorbreken. Dat doen we zodat vrouwen veilig kunnen leven en sterk in het leven staan. We moeten meer sisterhood laten zien, ook samen met mannen. Het is een oproep om naar elkaar om te kijken, om als vrouwen een sterke groep te vormen en voor elkaar op te komen.”

Oranje als wereld zonder geweld

De theatervoorstelling Geen Vaarwel vormde de afsluiting van Orange the World, een wereldwijde campagne die aandacht vraagt voor dit thema. Volgens soroptmist Naomi Wahlen is aandacht voor Orange the World hard nodig. “Wereldwijd sterven elke dag 137 vrouwen door de hand van een familielid of (ex)partner; maakt 1 op de 3 vrouwen fysiek of seksueel geweld mee. In Nederland is 23% van de vrouwen slachtoffer van seksueel misbruik of seksueel geweld.” Naomi vervolgt: “De kleur oranje geldt internationaal als het symbool van de zonsopgang. In de campagne staat oranje voor het optimisme, de dageraad van een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.”

Hulp is dichtbij huis

Na de theatervoorstelling ging een criminoloog in gesprek met het publiek over de impact van femicide en intieme terreur en over hulp aan slachtoffers en daders. Ook werd informatie gegeven over Veilig Thuis. Veilig Thuis helpt kinderen, volwassenen, ouderen en professionals bij zorgen over veiligheid in huiselijke kring. Voor het anoniem melden van (vermoedens van) geweld, verwaarlozing of misbruik is Veilig Thuis te bereiken op 0800-2000 of veiligthuis@samen-veilig.nl. Meer informatie is te vinden op www.veiligthuisutrecht.nl.

Naomi Wahlen van de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen, Duska Sabljic van Veilig Thuis, wethouder Anja Vijselaar van gemeente De Ronde Venen en wethouder José de Robles van gemeente Uithoorn voor ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.