De Kwakel – Honk- en softbalvereniging Thamen uit De Kwakel ziet graag nieuwe jeugdspelers instromen en richt zich daarbij vooral op twee leeftijdsgroepen: Beeballers (5 tot en met 9 jaar) en spelers voor Honkbal U12 (10 tot en met 12 jaar). De club benadrukt dat beide sporten bij uitstek geschikt zijn voor kinderen die graag bewegen, graag buiten spelen en plezier beleven aan teamsport.

Honk- en softbal staan bekend om hun sterke teamdynamiek. Jongere spelers leren samenwerken, elkaar ondersteunen en zowel gezamenlijke successen als nederlagen te delen. De combinatie van slaan, gooien, rennen en vangen zorgt voor een afwisselende sportervaring, waarbij kinderen op speelse wijze werken aan hun motoriek, zelfvertrouwen en sportiviteit. Volgens de vereniging ontstaan binnen teams vaak langdurige vriendschappen — een aspect dat minstens zo belangrijk wordt gevonden als de sport zelf.

Binnen en buiten

Tijdens de wintermaanden traint Thamen tot begin maart binnen in een gymzaal. Zodra het weer het toelaat, verhuist de jeugd weer naar het veld. Daarmee wil de vereniging het hele jaar door een veilige en energieke sportomgeving blijven bieden.

Ouders die twijfelen of honk- of softbal een passende keuze is voor hun kind, kunnen gebruikmaken van een vrijblijvende kennismakingsperiode. Nieuwe spelers mogen drie keer kosteloos meetrainen voordat zij besluiten of zij lid worden. Daarnaast organiseert de club een actie waarbij op 19 april een gratis jeugdlidmaatschap wordt verloot onder kinderen die voor die datum lid zijn geworden.

Aanmelden voor een proeftraining of het opvragen van meer informatie kan via info@thamen.info of WhatsApp via 06-51679394.

Thamen zoekt nieuwe jeugdspelers voor honk- en softbalteams. Foto: aangeleverd.