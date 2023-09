Thamen jeugdteams goed uit de zomerstop￼

Regio – De Thamen jeugdteams gingen dit weekend allemaal weer verder met de competitie. De Honkbal U21 ging op bezoek bij Gryphons 2 in Rosmalen en dat werd een enorm spannende wedstrijd. Tot en met de vijfde inning was de stand 0-0, o.a. door prima pitching van Aleks en Quinto die op de kortestop positie een heel aantal mooie acties wist te maken.

In de zesde inning kwam de Thamen slagploeg op dreef en nadat er 14 Thamen spelers in het slagperk waren geweest stond het opeens op 0-8. Gryphons wist in de twee resterende innings nog 3 punten te scoren, maar de winst van 3-8 ging mee terug naar Uithoorn.

Op hetzelfde moment stond Honkbal U15-2 te spelen bij Robur ’58 in Apeldoorn. Daar hadden ze vorig weekend al een wedstrijd met 9-4 van gewonnen en ook nu kwam de winst mee terug naar De Kwakel, het werd 6-10. Ted, Ryan en Levi hebben prima staan pitchen. Ryan sloeg drie honkslagen uit drie beurten, maar ook Liam, Ted, Timme en Collin hadden de nodige honkslagen.

Op zondagochtend ging Honkbal U15-3 op bezoek bij Urbanus in Hoorn en ook dat werd een 0-13 overwinning en in deze klasse staat Thamen op dit moment op een mooie eerste plaats in de competitie.

Honkbal U15-1 had zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen Tex Town Tigers 1 uit Enschede en stond na vier innings tegen een 0-4 achterstand aan te kijken. Kas slaat in de gelijkmakende vierde inning een tweehonkslag en Neill slaat een homerun 2-4. In de zesde inning komt Noa op de honken na een veldfout en slaat Kas de bal over de hekken voor een homerun en is het opeens 4-4. Romein, Collin en Jayden-Dean komen daarna op de honken door twee keer vier wijd en een veldfout en Timme krijgt vier wijd waardoor alle honklopers een honk mogen opschoven en dan is het 5-4 voor Thamen en einde wedstrijd.

Lijkt het je nu ook leuk om te honkballen, softballen of beeballen? Je kunt de hele maand september gratis meetrainen bij de teams. Voor meer informatie stuur een berichtje naar info@thamen.info