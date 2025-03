Terugblik op ‘Heel De Ronde Venen Repareert’

De Ronde Venen – De kop is eraf voor ‘Heel De Ronde Venen Repareert’. Dankzij de campagne, die in de Week van de Circulariteit valt, stond deze week in het teken van repareren. Een belangrijk onderwerp, omdat veel kapotte spullen nog te vaak weggegooid worden terwijl ze nog te repareren zijn. Om hier op een leuke manier aandacht voor te vragen, waren er veel verschillende workshops en activiteiten om aan mee te doen. Ook was er bezoek van gedeputeerden Bakker en Van Schie van de provincie Utrecht. De week was een groot succes.

De campagne ‘Heel De Ronde Venen Repareert’ is onderdeel van ‘Heel Nederland Repareert’. Het draagt bij aan het creëren van een samenleving waarin repareren ‘normaal’ wordt. De campagne is slechts een startpunt; de gemeente blijft repareren promoten en kijkt uit naar toekomstige initiatieven.

Inwoners en geïnteresseerden bezochten in de week van 17 tot en met 23 maart verschillende workshops, open dagen en Repair Cafés in de gemeente. Met elkaar hebben zij kunnen ervaren hoe leuk en handig repareren is. Wethouder Maarten van der Greft (afval): “Het is geweldig om te zien hoeveel activiteiten er zijn georganiseerd en hoe enthousiast inwoners hierop inhaakten. Hiermee stimuleren we het repareren en hergebruiken van spullen. Dit is een mooi startpunt voor een toekomst waarin repareren meer de norm wordt.”

Op de foto: Het bezoek van gedeputeerden Bakker en Van Schie van de provincie Utrecht. Foto: aangeleverd.