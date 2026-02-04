Teleurstellende start 2026 voor Legmeervogels

Uithoorn – Voor Legmeervogels zaterdag 1 bracht het nieuwe jaar een moeizame reeks wedstrijden. Het elftal pakte in de eerste drie duels van 2026 slechts één punt. Na het 3-3 gelijkspel tegen VELO volgde een 4-1 nederlaag bij DSO en afgelopen zaterdag ging de ploeg in Honselersdijk opnieuw onderuit: 3-1. De balans – vijf doelpunten voor en tien tegen – zorgde ervoor, dat Legmeervogels afzakt naar de negende plaats. Het gat met plek 11, een positie die aan het einde van het seizoen koste wat kost voorkomen moet worden, bedraagt slechts één punt. Winst in het volgende thuisduel tegen Forum Sport zou dan ook bijzonder welkom zijn.

Aardig begin, weinig rendement

In Honselersdijk begon Legmeervogels behoorlijk. De ploeg was regelmatig te vinden in de buurt van SVH-doelman Barry Botman en zette vroeg druk. Na een kwartier ontstond de eerste grote kans. Nicolai Hooiveld, terug van een blessure, veroverde de bal en stuurde Dion Reuvekamp diep. Zijn voorzet werd knap verwerkt door Camiel Schouten, die zich voor zijn tegenstander wrong, maar zijn inzet belandde via de paal aan de verkeerde kant van het doel.

Buitenspel

Na die sterke openingsfase kreeg SVH meer grip op de wedstrijd. Een hard schot van Rick van Schie vloog net over het doel van Legmeervogels. Even later dacht Reuvekamp de score te openen na een vlot uit-gevoerde counter op aangeven van Youri Habing, maar de assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel. Tot verbazing van Legmeer-vogels werd het doelpunt afgekeurd.

Achterstand bij rust

Vlak voor rust kreeg Legmeervogels opnieuw een kans via Reuvekamp, maar Botman was hem deze keer de baas. Aan de andere kant viel de treffer wèl. Een slecht verwerkte corner leidde tot verwarring in de defensie van Legmeervogels, waarna SVH’er Nigel Hendriks de bal al koppend in het doel werkte. Doelman Darrin de Meza leek meer te kunnen doen, maar moest toezien hoe SVH met een 1-0 voorsprong ging rusten.

Snelle gelijkmaker, snelle tegenklap

Kort na de pauze trok Legmeervogels de stand weer gelijk. Via Habing en Schouten kwam de bal bij invaller Chris Zaide, die de 1-1 binnen schoot. De opluchting duurde echter niet lang. Een inzet van SVH werd eerst nog gestopt door De Meza, maar belandde via de paal voor de voeten van Joey Valstar, die vrij kon binnentikken: 2-1. De Legmeervogels-defensie greep niet in.

Terugkerend pijnpunt

Legmeervogels zocht opnieuw naar de gelijkmaker, maar het spel werd onrustiger en onnauwkeuriger. Passes kwamen niet meer aan en het gevaar verdween uit de aanvalslinie. In de slotfase mocht SVH opnieuw een corner nemen, een terugkerend pijnpunt dit seizoen. Valstar leverde de bal aan bij de tweede paal, waar Steijn de Bruijn volledig vrij stond. Uit een lastige hoek werkte hij de 3-1 binnen, meteen de eindstand.

Thuisduel

Legmeervogels krijgt zaterdag 7 februari de kans om zich te herpakken in het thuisduel tegen Forum Sport. De wedstrijd staat gepland om 15.00 uur op Sportpark Randhoorn in Uithoorn.

Op de foto: Afgelopen zaterdag ging Legmeervogels in Honselersdijk opnieuw onderuit: 3-1. Foto: aangeleverd.