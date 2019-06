Tegenwind en hoge golven bij 6e Poeloversteek

Aalsmeer – De zesde editie van de ‘Poeloversteek’ was weer een pittige. Na enkele tropische dagen waren er ineens enkele koelere dagen met Noorderwind. De zwemmers die de 6 kilometer gingen bedwingen hadden de eerste 3 kilometer vanaf Kempers Watersport Leimuiden tot de doorgang naar de blauwe beugel de wind en golven tegen. Dit was geen verrassing voor de deelnemers, omdat ze vanuit Aalsmeer al met een touringcar van sponsor Doelen Coach Service langs de Westeinderplassen naar Leimuiden waren gebracht. Zij zagen dat de vlakke Westeinder van de dinsdagavond er op woensdag toch heel anders uit zag. Het werd een echte uitdaging.

Een kleine 60 zwemmers startten vanuit de haven van Kempers Watersport Leimuiden, om langs de boeien en begeleid door boten, kanoërs en suppers via de westkant van de Poel, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en het surfstrand te zwemmen. Door deze omweg was het een ruime 6 kilometer geworden. De GPS van verschillende deelnemers gaf na afloop 6,2 of 6,3 kilometer aan. De tijden van deze editie komen niet in de boeken als record en dat kon ook niet door de tegenwind. Emil Hoogstad liep als eerste het surfstrand op na 1 uur 28 minuut en 4 seconden. Sohrab Shirzad volgde op enkele minuten. De snelste dame was Iris de Graaf met 1 uur 46 minuut en 25 seconden.

Het meeste respect ging na de finish uit naar Oceanus zwemster Margreet van der Pol, die om 17.00 uur vanaf het surfstrand, onder begeleiding van de kanoërs van kanovereniging Michiel de Ruijter, naar Leimuiden zwom. Daar aantikte en ook weer terug zwom. Zij had dus ruim 12 kilometer in de pocket en 4 uur en 3 minuten over de dubbele oversteek gedaan. Over drie weken zwemt zij het IJsselmeer over en dan mag ze 22 kilometer achtereen zwemmen. Een mooie voorbereiding derhalve.

Op het 3 kilometer punt startten, toen de eerste 6 kilometer zwemmers langs de 3 kilometer boei waren, 28 zwemmers voor de halve Poeloversteek. Enkele jeugdige Oceanusleden lieten zien dat zij op termijn de hele Poeloversteek aan gaan kunnen. De snelste zwemmers deden in tempo niet onder voor hun 6 kilometer collega’s. Joren Oldenhof, Justin Heijsteeg, Noortje van der Meer, Danique Pannekoek en Niels Lekkerkerk finishte tussen de 45 en 50 minuten.

De jongste jeugd zwom langs de Stommeerweg een prestatie tocht van of 750 of 1500 meter. Deze jeugd kon daardoor aangemoedigd worden door het publiek op de kant. Alle deelnemers ontvingen na de tocht een oorkonde en een lekkernij. De snelste zwemster Nina Bellaart voltooide de 1500 meter in een mooie tijd van 26.23, Naomi Visser en Thara Kleijberg kwamen als nummer twee en drie over de streep met 29.05 en 29.06.

Op de 750 meter was het Stijn Kleijn en Elbaz Kyan die gezamenlijk de finisch haalde in 14.20, de nummer drie was Otis laturnij in 15.43. Twee zwemmers, Viggo Jonkind en Benjamin Spooren van 10 jaar, overwonnen hun angsten voor buitenwater zwemmen door 350 meter te voltooien in een kleine 10 minuten. Al met al weer mooie prestaties van alle 115 zwemmers.

In 2020 zal de Poeloversteek weer plaatsvinden op de woensdagavond van de WesteinderWaterWeek. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 85 jaar. Alle tijden zijn terug te vinden op www.oceanusaalsmeer.nl

Foto: www.kicksfotos.nl