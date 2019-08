TeamTimmerman gaat Ötztaler marathon fietsen

Aalsmeer – Volgende week vertrekt Team Timmerman met een groep van 21 mensen naar Oostenrijk. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september gaan veertien fietsers van deze TeamTimmerman-leden de Ötztaler radmarathon fietsen. Een afstand van 238 kilometer en 5.500 hoogtemeters in twee dagen. De tocht gaat van Solden naar Kuhtai-Sattel, richting Innsbrück over de Brennerpass en Jaufenpass via Sankt-Leonhard in Passeiertal. De laatste col is de Timmelsjoch van 2.509 meter hoog en dan eindigt de tocht weer in Solden. TeamTimmerman fietst deze tocht om geld op te halen voor het goede doel, wat dit jaar de Mike Multi Foundation is. De Mike Multi Foundation steunt de gehandicapte sport.

Tour de Poel

Ook u kunt een bijdrage leveren door op zondag 29 september aanstaande de Tour de Poel te fietsen. De fietstocht die jaarlijks door TeamTimmerman georganiseerd wordt. Start en finish zijn bij het Westeinderpaviljoen bij het Surfeiland van Aalsmeer. Er zijn verschillende afstanden 10, 40, 70 en 110 kilometer. Dus voor ieder wat wils. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis meefietsen.

De opbrengst van deze Tour de Poel komt geheel ten goede aan de Mike Multi Foundation. Kunt u of wilt u niet fietsen maar wel het goede doel steunen? Dan is er de mogelijkheid om een donatie te doen via: Stichting Team Timmerman NL60RABO 0395 3130 66. Via facebook of www.teamtimmerman.nl kunnen belangstellenden altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws.