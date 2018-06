Taptoe Mijdrecht 2018

Mijdrecht – Op 23 juni 2018 beleven we de 33ste editie van de Taptoe Mijdrecht. Ook dit jaar weer een aantrekkelijk programma dat om 14:00 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht begint. De toegang is gratis.

Voorprogramma

Omstreeks 13:15 uur vertrekken de deelnemende bands vanaf ons clubgebouw. Deze straatparade voert via diverse straten naar het taptoeterrein op het Raadhuisplein. Daar is om 13:30 uur het voorprogramma al begonnen met een gezellig optreden van DORST.

Deelnemers

De volgende bands en groepen verlenen hun medewerking:

♫ Dweilorkest DORST uit Mijdrecht (voorprogramma vanaf 13:30 uur)

♫ Marchingband ATM uit Amsterdam

♫ Mallet-Percussionband “Drumband Rhenen” uit Rhenen

♫ Showband KDO uit Groessen (2 shows)

♫ Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht

♫ VIOS TwirlPower uit Mijdrecht

Finale

De taptoe wordt omstreeks 16:00 uur afgesloten met het gezamenlijk spelen van een koraal, het signaal “Taptoe Infanterie” en het Wilhelmus.