Superheld knutselen voor Junior Pramenrace

Aalsmeer – Zaterdag 16 juni organiseert de Stichting Pramenrace in Ere alweer de veertiende Junior Pramenrace in Aalsmeer. De inschrijvingen lopen binnen, de route is bevaren, de vrijwilligers gebeld en de opdrachten bedacht.

Knippen, plakken en tekenen

Net als bij de Aalsmeerse Pramenrace in september moeten de teams ook iets maken en inleveren bij de post de Zotte Wilg. Het in te leveren item heeft natuurlijk te maken met het thema ‘Superhelden’. SPIE lijkt het leuk om van elk team een superheld te krijgen. Deze mogen de teams knutselen, knippen, plakken, tekenen, kleien, kortom alles mag. Het team met de leukste, mooiste superheld wint een etentje voor het gehele team. Welk team wilt dat nou niet?

Geheime opdracht

De rest van de opdrachten houdt SPIE nog even geheim, in ieder geval tot volgende week. En zeker de geheime opdracht. Daarvoor moet iedereen wachten tot 15 juni… Maar tot die tijd, kan iedereen gaan knutselen en een eigen superheld bedenken en maken.