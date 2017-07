Summer Academy bij Windsurfclub

Aalsmeer – Altijd al willen windsurfen? Pak nu je kans! Dit jaar wordt vanuit de Windsurfclub Aalsmeer in samenwerking met In case of water en Zeilschool Aalsmeer de Summer Academy georganiseerd. Kom op donderdag 10 of vrijdag 11 augustus kennis maken met deze fantastische leuke en gezellige watersport!

Voor een kleine bijdrage inclusief materiaal, een wetsuit, theorie- en praktijkuitleg en een consumptie leer je in een sessie van 3 uur de basis van het windsurfen. Beide dagen zijn opgedeeld in twee sessies. De ochtendsessie vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur en de middagsessie van 14.00 tot 17.00 uur.

Inschrijven kan vanaf 12 jaar via www.wsca.nl. Vragen kunnen gesteld worden aan learntowindsurf@live.com of stuur een berichtje via facebook: Summeracademy 2017.

Foto: www.kicksfotos.nl