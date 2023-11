Succesvolle race voor survivalrunners KDO-Over de Balk in Doorn￼

De Kwakel – Afgelopen weekend werd in Doorn de ‘Hang-On Run’ gelopen door zowel de jeugd als volwassenen. Deze survivalrun staat als pittig bekend door de vele hindernissen die met name om veel armkracht vragen. Het parcours liep door het prachtige landschap van de Utrechtse Heuvelrug.

KDO-Over de Balk werd in verschillende afstanden en categorieën vertegenwoordigt. Zo wisten Jesse en Sara als jeugd-koppel het 7 km parcours in 2 uur en 49 minuten te volbrengen. Een knappe prestatie van hen, aangezien het voor het eerst was dat zij aan deze afstand mee deden en daarbij wel 62 hindernissen moesten nemen. Helaas wisten zij net aan niet hun wedstrijdbandje te behouden. Liesbeth doorliep individueel hetzelfde parcours zonder problemen in 1 uur en 42 minuten.

Op zondag werd de club vertegenwoordigt door Joost die de lange survivalrun van 20 km met 121 hindernissen in 3 uur en 37 minuten wist te volbrengen