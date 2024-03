Succesvolle atletiek clinic bij AKU

Uithoorn – Zondagt is er een atletiek clinic voor jeugdleden en trainers georganiseerd bij atletiekvereniging AKU. De training werd verzorgd door APC (Athletic Performance Club). APC is een groep oud atleten, waaronder een aantal oud Nederlands kampioenen en oud Olympiërs, die een trainingsdag organiseren voor verenigingen, waarin zij hun passie voor de atletiek willen overbrengen op de jonge generatie. Het doel van de clinic was om een uitdagende en leerzame dag te organiseren voor de jeugdleden en trainers, waarin veel aandacht besteed werd aan wat en waarom bepaalde aspecten binnen de verschillende onderdelen getraind worden.

Peking

Marcel van der Westen, die in 2008 aan de Olympische Spelen van Peking deelnam op het onderdeel 110 meter horden, gaf een clinic sprint/hordenlopen. Tijdens de training werd er veel aandacht gelegd op de techniek van het hordenlopen en de basis aspecten voor een snelle sprint. Meervoudig Nederlands Kampioen speerwerpen Bjorn Blommerde gaf een technische speerwerptraining, waar veel aandacht was voor de aanloop. De atleten plukten hier duidelijk de vruchten van en zagen hun worpen steeds verder gaan. Richard van den Bigchelaar (meerkamper) liet de atleten en trainers kennis maken met nieuwe oefeningen binnen het verspringen, waar de aandacht vooral lag op de strekking van het lichaam bij de afzet. Oud topsprinter Patrick Snoek liet de kinderen ervaren hoe ze echt moesten hoogspringen en zag tijdens de clinic atleten letterlijk boven zichzelf uitstijgen. De atleten en trainers mochten totaal twee onderdelen kiezen en tussen de clinics door werd er in het clubhuis een heerlijke lunch aangeboden door Wil, Monique en Anouk.

Uitdagend

Voor de atleten waren de clinics erg uitdagend en motiverend richting het komende baanseizoen, dat in april van start gaat. Voor de trainers, die allemaal erg nieuwsgierig waren naar de oefenstof en de tips die werden gegeven, was dit een zeer leerzame dag. Met deze kennis kunnen de AKU trainers hun atleten nog gerichter trainingen aanbieden en wordt hun trainersbagage steeds meer gevuld. AKU kan zeer succesvol, gemotiveerd en leerzaam terugkijken op de clinic vanuit APC. De clinic was voor de hele club een grote meerwaarde.