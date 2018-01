Sterke start van 2018 voor Daniël Giacon

Aalsmeer – Floretschermer Daniël Giacon is het jaar sterk begonnen. De Aalsmeerder vertrok op Nieuwjaarsdag voor een trainingsstage in het Italiaanse Padua. Bij de club van de Bondscoach Andrea Borella werd de Nederlandse selectie klaargestoomd voor een groot Juniorentoernooi in Udine.

Op zondag 7 januari betrad Daniël de schermloper op de wereldbekerwedstrijd U20. In de poule verloor hij slechts één van de zes partijen. Vervolgens won hij met ruime voorsprong de partijen op Tableau 128 en Tableau 64. Bij de beste 32 schermers werd hij gestopt, met en mooie 25e plaats van de 167 deelnemers als resultaat.

Dit toernooi was het laatste kwalificatietoernooi voor de Europese Jeugd Kampioenschappen. Door zijn goede prestaties op de kwalificatietoernooien is Daniël geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen in de categorie floret Junioren (U20) op de Europese Jeugdkampioenschappen op 9 en 11 maart in Sotsji.

Om de reis naar Sotsji te bekostigen is Daniël op zoek naar sponsors. Informatie over de sponsormogelijkheden staat op www.danielgiacon.nl.