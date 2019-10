Step by Step: Honderd procent geslaagd!

Aalsmeer – De negende editie van het sportieve evenement Step by Step is prima verlopen. Alle ruim 800 steppers hebben het parcours zonder ongelukken afgelegd en, belangrijker, een geweldige dag beleefd. De opdrachten werden vol enthousiasme volbracht en van de route door Aalsmeer is genoten. Met lachende gezichten werd door de Hornmeer en het Centrum gestept.

De kijkers langs de route en bij de opdrachten konden de groepen steppers, veelal verkleed, wel waarderen. Er klonk zelfs af en toe applaus. Het weer had niet beter gekund. Donderdag en vrijdag regen, ook zondag een druilerige dag, maar zaterdag 5 oktober was fantastisch: Droog, niet koud en regelmatig liet het zonnetje zich zien.

Start- en eindpunt was het clubhuis van FC Aalsmeer en in deze gezellige locatie is na afloop tot in de late uurtjes nog gezellig nagefeest en, voor wie nog puf had, gedanst. Voordat de muziek een tandje harder ging, vond eerst de prijsuitreiking plaats. Step by Step editie negen is gewonnen door Team Schulteftau, op twee is Team The Ice Kechs geëindigd en de beker en medailles voor plaats drie zijn uitgereikt aan de steppers van Team Stepperdestep. De originaliteitsprijs is, na lang beraad, toegekend aan Team De Stepsisters.

De winnaar van Step by Step 2019: Team Schulteftau.

De organisatoren Jenifer en Jacco kijken terug op opnieuw een geslaagde editie van Step by Step. De twee willen tot slot alle vrijwilligers danken voor hun inzet, alle deelnemers voor hun enthousiasme en natuurlijk fotograaf Kick Spaargaren die het evenement van begin tot einde op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

Foto’s: www.kicksfotos.nl